شكرا لقرائتكم خبر عن 45 ألفا يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلى.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس - فى بيان صحفى - بأن 45 ألف مواطن أدوا صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.



وانتشرت قوات الاحتلال عند باب الأسباط ونصبت السواتر الحديدية تزامنا مع توافد المصلين للأقصى، واستدعت فرقة الخيالة فى محيط منطقة باب العامود فى البلدة القديمة.



وأدى بعض المُبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة فى طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، فى البلدة القديمة.