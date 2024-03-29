شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرين يؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك مع تايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين ومملكة تايلاند من علاقات مميزة أسهمت فى الوصول لمستويات متقدمة من التعاون الثنائى، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين والدفع بها نحو آفاقٍ أرحب من العمل المشترك على كافة الأصعدة، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.



جاء ذلك لدى لقائه، اليوم /الخميس/، فى المنامة سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين بياباك سريتشاروين، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده بمملكة البحرين، حيث أشاد الأمير سلمان بن حمد بجهود السفير فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة العمل على فتح آفاق جديدة للتنسيق والعمل المشترك فى مختلف المجالات بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين.



من جانبه، أعرب السفير "سريتشاروين" عن شكره وتقديره لولى العهد البحرينى لما يوليه من حرصٍ واهتمام على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، متمنيًا لمملكة البحرين مزيدًا من التقدم والازدهار.