شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون يرحب بإجراءات محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الإبادة في غزة

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بإعلان محكمة العدل الدولية للإجراءات المؤقتة الإضافية، بشأن انتهاك الاحتلال الصهيوني اتفاقية حظر جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي جاءت ضمن الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا، بشأن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.وأعرب عن أمله في أن تسهم الإجراءات الإضافية في حماية الشعب الفلسطيني الشقيق من الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتضمن وصول جميع أشكال المساعدات الإنسانية والضرورية لسكان القطاع.وأكد الأمين العام، أن استمرار قوات الاحتلال في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع، سيؤدي إلى كارثة وإبادة بشرية في قطاع غزة.