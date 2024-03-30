شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال ينشر بيانا بمزاعم حول إعدامه مواطنين أعزلين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت السى ان ان الأمريكية بيانا لجيش الاحتلال يزعم فيه أسباب إعدامه للمواطنين فلسطينيين في غزة ودفن جثمانيهما لاحقا بجرافة عسكرية، وأوضح البيان أن القوات الإسرائيلية توجست من حمل الرجلين لمتفجرات ودفنتهما بجرافة عسكرية خشية من انفجار جثتيهما. هذا رغم ظهور الرجلين فى الفيديو أعزلين، دون أى سلاح. وأحدهما كان يرفع يديه لأعلى مستسلما.

وكانت وسائل إعلام عربية قد نشرت مقطع فيديو لعملية إعدام الرجلين ودفنهما لاحقا بجرافة تابعة لجيش الاحتلال.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان لشبكة CNN، إن الرجلين "اقتربا من منطقة العمليات في وسط غزة بطريقة مريبة، ولم يردا على طلقة تحذيرية"، وأضاف أن "الجنود قتلوهما وجرفوا جثتيهما خشية وجود متفجرات معهما".

يذكر أن الفيديو، الذي تم تصويره من مسافة بعيدة وتم تعديله بشكل كبير، يظهر رجلان يسيران على طول شاطئ غزة، منفصلين عن بعضهما البعض، ويبدو أن كلاهما يلوحان بأعلام بيضاء، ترمز إلى الاستسلام، بينما يقتربان بحذر من مجموعة من الجنود الإسرائيليين.

ويظهر في الفيديو رجل يسير نحو الجنود ويداه مرفوعتان في الهواء، ثم غاب عن الأنظار خلف بعض الرمال والخرسانة، وليس من الواضح ما سيحدث له بعد ذلك أما الرجل الثاني يبتعد عن الجنود، وبينما كان يبتعد مسرعا، شوهدت مركبة إسرائيلية تتبعه وفجأة سقط على الرمال، ويبدو أنه أصيب برصاصة.

وينتقل الفيديو بعد ذلك إلى زاوية أخرى، وهو موقع لم تتمكن CNN من تحديد موقعه الجغرافي، حيث تظهر جرافة عسكرية إسرائيلية وهي تدفن جثتين في الرمال والحطام، وليس من الواضح ما إذا كانت للرجلين اللذين تم تصويرهما في بداية الفيديو، وتزعم وسائل إعلام عربية أن الجثتين للرجلين.