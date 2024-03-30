شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: النظام الصحي بغزة ينهار والأمراض تنتشر يجب وقف إطلاق النار فورا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الأونروا، في بيان على موقع "إكس"، إن النظام الصحي في غزة ينهار، وتنتشر الأمراض في القطاع.
وأضافت: "رغم كل ذلك يواصل فريقنا في الأونروا تقديم الرعاية الطبية في مراكزنا الصحية العاملة الثمانية وفي الملاجئ."
وأكدت: يعد وقف إطلاق النار الإنساني الفوري والوصول دون عوائق أمرًا ضروريًا للوصول إلى المزيد من الأشخاص".
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