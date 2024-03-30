شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: الاعتداء على قوات "اليونيفيل" جنوب لبنان أمر خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على استهداف سيارة تابعة لقوات "يونيفيل"، جنوب لبنان، قائلا: ندين هذا الحادث الخطير.

وقد أجرى ميقاتى إتصالاً بالقائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو، معرباً عن تضامنه مع القوات الدولية بعد الاستهداف الذي أصاب آلية لليونيفيل ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى.

ومن جانبه أكد لجنرال لازارو أن "اليونيفيل" تجري تحقيقاتها في الحادث لكشف ملابساته، وأضاف : علينا انتظار نتائج التحقيق لأن هناك الكثير من الاحتمالات ، ونحن على تواصل لحظة بلحظة بالموجودين في الميدان للحصول على مزيد من المعلومات قبل إعلان النتائج.

وقد زاد التوتر على الحدود الجنوبية صباح ،اليوم السبت، بعد أن تعرضت بلدة الطيبة الجنوبية لقصف جوي إسرائيلي حيث نفذت الطائرات المعادية 3 غارات متتالية مستهدفة احياء البلدة بـ 6 صواريخ جو- ارض أحدث انفجارها دويا هائلا تردد في منطقتي النبطية والخيام وتعالت سحب الدخان في سماء المنطقة.