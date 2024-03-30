شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: 82 شهيدًا و98 مُصابًا فى 8 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الاسرائيلى ارتكب 8 مجازر، وصل منها للمستشفيات 82 شهيدا و98 مصابا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأضافت الوزارة، فى بيان صحفي، أن هذا العدد لا يتضمن الضحايا تحت الركام وفى الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.



وأوضحت أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 32 ألفا و705 شهداء و75 ألفا و190 مصابًا.