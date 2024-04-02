الخليج اليوم .. السعودية تدين استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الاثنين.

وأكد وزارة الخارجية السعودية رفض المملكة القاطع لأي استهداف للمنشآت الدبلوماسية.

وشددت الخارجية السعودية على أن استهداف المنشآت الدبلوماسية يُعد انتهاكاً للقوانين الدولية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية: "تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاستهدف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، معبرةً عن رفض المملكة القاطع استهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبررٍ كان، وتحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكاً للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية".