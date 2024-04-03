شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: استهداف "المطبخ العالمي" بغزة استمرار لجرائم الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف قافلة منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة.

وأشار إلى أن ذلك يُعد استمرارًا صارخًا لسلسلة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتنافى مع القانون الدولي والإنساني.

وقف الانتهاكات الإسرائيلية

وطالب البديوي المجتمع الدولي بالقيام بدوره تجاه وقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، وحماية المدنيين العزل والعاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثية، وذلك لتجنب تفاقم الأزمة في قطاع غزة.

وقدم خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.