شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجى يؤكد ضرورة التحرك لوقف العدوان الخطير على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي الخطير، الذي تجاوز وانتهك كل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.



جاء ذلك خلال حوار المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية مع البديوي، اليوم الأربعاء عبر الاتصال المرئي، بحضور المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية لويجي دي مايو، ومشاركة عدد من المسؤولين الأوروبيين وكبار المتخصصين في العلاقات الدولية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، حيث تضمن الحوار بحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، ومستقبل العلاقات الخليجية الأوروبية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



وأكد البديوي أن الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة وما آلت إليه أدت إلى اتساع رقعة عدم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وأصبحت لتداعيتها آثار سلبية غير مسبوقة، مما يستوجب على الجميع التعاون والتكاتف والعمل الجماعي لوقف هذه الأزمة، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للمتضررين من الشعب الفلسطيني في القطاع.



وأشاد البديوي بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الخليجية الأوروبية على كافة الأصعدة، مشددا على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة، منوها بأن هناك العديد من الفرص الواعدة لبناء شراكة إستراتيجية متينة من خلال تعزيز العلاقات الخليجية - الأوروبية، وأن استمرار هذه الحوارات النقاشية سيسهم في تبادل وجهات النظر وتعزيز الفهم المتبادل للعمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، وبما يصب في مصلحة تطوير العلاقات بين الجانبين.