شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شهداء بينهم طفلان فى قصف إسرائيلى على منزل يؤوى نازحين غرب رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 أشخاص بينهم طفلان وسقوط عددا من المصابين فى قصف إسرائيلى على منزل يؤوى نازحين غرب رفح، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32.975 شهيدا و75.577 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

أضافت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 59 شهيدا و83 مصابا خلال 24 ساعة.

وقال الصليب الأحمر الدولي، إن مساعدات ورعاية صحية أقل تعني أملا أقل بغزة وكل انهيار في النظام الصحي هو دمار للمدنيين، مؤكدا أن مستشفيات غزة تحولت إلى أنقاض والعاملون بالمجال الإنساني يقتلون.