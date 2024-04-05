شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شهداء و6 جرحى فى غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط 3 شهداء و6 جرحى في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.