شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب البحريني يؤكد عمق العلاقات التاريخية مع المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، عمق العلاقات البحرينية المغربية التاريخية الوثيقة، وما تشهده من تطور وتعاون ونماء في مختلف المسارات.



جاء ذلك خلال تهنئة المسلم لرئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب المغربي، حيث أشار المسلم إلى الاهتمام والحرص المشترك في تعزيز العلاقات البرلمانية، ومواصلة التعاون الثنائي والتنسيق البرلماني بين البحرين والمغرب، وتوحيد الرؤى والمواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).



وفي السياق، أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، مواصلة المساعي والجهود لتعزيز العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل التشريعي بين البحرين والمغرب، إلى جانب الاهتمام بتوحيد المواقف الثنائية، والرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي تشهدها المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.



جاء ذلك خلال برقية تهنئة بعثها الصالح إلى الدكتور رشيد الطالبي العلمي، بمناسبة إعادة انتخاب معاليه رئيسًا لمجلس النواب المغربي، حيث أعرب الصالح عن الفخر والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات والروابط التاريخية المتميزة التي تجمع البحرين بالمغرب، وحرص قيادتي البلدين على دعم مسارات التعاون والتنسيق المشترك.