شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم نساء وأطفال.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 33729 والان نبدء بالتفاصيل

"أحدث امتداد للصراع في #غزة".. #الصين تعرب عن قلقها العميق إزاء التصعيد الحالي، وتدعو الأطراف المعنية إلى ممارسة الهدوء وضبط النفس#اليوم

التفاصيل: https://t.co/UreYErfpFi pic.twitter.com/z1SfPX4ZuB — صحيفة اليوم (@alyaum) April 14, 2024

مراكز الإيواء

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ191 على التوالي إلى 33729 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 76371 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 43 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 62 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)من ناحية أخرى، وثّقت الوزارة في تقرير لها، إصابة أكثر من مليون نازح بالأمراض المعدية نتيجة حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء التي باتت تضم أكثر من 70 % من سكان قطاع غزة الذين نزحوا عن منازلهم بعد تدميرها من الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان المستمر على القطاع لليوم 190 على التوالي.وأشارت إلى توثيق استشهاد وفقدان 40686 فلسطينياً، بينهم 14560 طفلاً و 9582 امرأة، 485 من الكوادر الطبية، و140 صحفياً.