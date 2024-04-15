شكرا لقرائتكم خبر عن الأسرى الفلسطينيون يتلقون العلاج في رفح بعد إفراج الاحتلال عنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى معتقلين فلسطينيين مفرج عنهم من قطاع غزة، العلاج بمستشفى النجار في رفح بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، عن 150 اسيرا من سكان قطاع غزة، وقالت الهيئة العامة للمعابر ان المعتقلين وصلوا إلى كرم ابو سالم جنوب شرق قطاع غزة، ونقل عدد من المعتقلين للمشفى نتيجة تعرضهم للتعذيب .

ووصل 7 معتقلين إلى مستشفى النجار في مدينة رفح لتلقي العلاج جراء وهم:-

1. سفيان محمد ابراهيم ابو صلاح، 43 عاماً

2. غسان محمد ابراهيم ابو صلاح، 46 عاماً

3. عبد القادر احمد عبد القادر بركة، 34 عاماً

4. عبد الوهاب زاهر محمد الهسي، 24 عاماً

5. علي احمد علي النمس، 27 عاماً

6. علي وائل عبد الله ابو هدروس، 27 عاماً

7. معتصم سعدي نمر النمر

وقال الهلال الآحمر ان الاحتلال افرج عن اثنين من طواقم اسعاف الجمعية بعد اعتقال دام 50 يوماً.

وأوضح ان اعتقالهما جرى على حاجز عسكري في خانيونس أثناء مهمة إجلاء مرضى من مستشفى الأمل بتاريخ 25/02/2024.

فيما يواصل الاحتلال اعتقال 6 من طواقم الجمعية حتى اللحظة ولا يزال مصيرهم مجهولا.

واعتقلت إسرائيل خلال الحرب عن ثلاثة الاف فلسطيني وأفرجت عن نحو الف حتى الان.