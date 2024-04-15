شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يسمى التصدى لهجوم إيران بـ"الدرع الحديدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد جيش الاحتلال الإسرائيلى، اسم عملية اعتراض وإحباط الهجوم الإيرانى بـ"الدرع الحديدى".



وشنت إيران، ليل الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار (طائرات مُسيرة)، أطلقها الحرس الثورى الإيرانى، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران فى سوريا.

بدوره قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى يوآف جالانت، إن إسرائيل عاشت "واحدة من أكثر الليالى دراماتيكية"، ولكنه "وبفضل الاستعدادات المستمرة حققنا نتائج رائعة".