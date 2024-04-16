شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة بأوتشا تحذر من انتشار الكوليرا وسوء تغذية الأطفال باليمن والان مع تفاصيل الخبر

حذرت إيديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا) من الأوضاع الإنسانية في اليمن علي خلفية الاقتصاد المتدهور، والخدمات العامة التي لا تعمل بشكل جيد، والنزوح الذي طال أمده بسبب الصراع. وفق مركز اعلام الأمم المتحدة

وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على قضيتين رئيسيتين تواجهان اليمن اليوم، وهما عودة ظهور الكوليرا وتزايد مستويات سوء التغذية الحاد، لافته الي ألأن الأسباب الرئيسية للاحتياجات واسعة النطاق في اليمن لم تتم معالجتها بعد

وأوضحت المسؤولة الأممية ظهور الكوليرا، بطريقة مثيرة للقلق لافته الي إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 11 ألف حالة إصابة و75 حالة وفاة مرتبطة بها، وأن المرض يتفشى بسرعة كبيرة منذ أول مارس الماضي .

وقالت وسورنو إن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن يعانون من التقزم، فيما توقعت أن يزداد الأمن الغذائي سوءاً مع بدء موسم العجاف في الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أنه في حين تم تخفيض خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بشكل كبير من 4.3 مليار دولار العام الماضي إلى 2.7 مليار دولار هذا العام، إلا أنها لا تزال ممولة بنسبة عشرة بالمائة فقط.