شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الجزائري يوقف مئات المهربين والمهاجرين والان نبدء بالتفاصيل

ضبط المهاجرين

الدمام - شريف احمد - أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 613 شخصا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة بعدد من المدن الجزائرية.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، ان وحداتها بمدن برج باجي مختار وإن قزام وتندوف أوقفت 154 مهربا.وضبطت 26 مركبة و46 مولدا كهربائيا و46 مطرقة ضغط و11 جهاز للكشف عن المعادن ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.من جهة أخرى أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري 459 مهاجرًا غير شرعي في عمليات متفرقة بمدن الجزائر، بينهم 108 مهاجرا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.