شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات من العناصر الإرهابية فى عملية للجيش الصومالى جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل أكثر من 30 عنصرا من المليشيات الإرهابية، جراء عملية عسكرية للجيش الصومالى فى المناطق الريفية التابعة لمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن العملية العسكرية تم تنفيذها في مناطق "جيمي، بنغاني، وبندر التابعة لمحافظة شبيلي السفلى، وذلك من خلال معلومات عن تجمع العناصر الإرهابية في هذه المناطق من أجل إعداد مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين .