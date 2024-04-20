شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 4.2 درجة.. زلزال يضرب محافظة المسيلة الجزائرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، محافظة المسيلة الواقعة شرق الجزائر. ‏

وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري أن مركز ‏الزلزال حدد بـ 6 كيلومترات جنوب غربي منطقة مسيف بنفس المحافظة. مقياس ريختر وضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر أمس الجمعة، سواحل منطقة سفري حصار بولاية "إزمير" غرب تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها أن الزلزال وقع على عمق 6.97 كلم، وعلى بعد 27.65 كلم من منطقة سفري حصار.