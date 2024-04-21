شكرا لقرائتكم خبر عن الإغاثة الطبية الفلسطينية: يجب فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ضرورة فتح جميع المعابر البرية دون أي عوائق، للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد ياغي في تصريح للقاهرة الاخبارية، على أهمية وقف الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني كأولوية قصوى، مضيفا أن ما يحتاجه قطاع غزة الآن هو وقف الإبادة الجماعية التي تمارس، وفتح جميع المعابر البرية والسماح بإدخال المساعدات بشكل طبيعي وحر دون أي عوائق.

وكان ياغي قد أعلن في وقت سابق أن مجمع الشفاء الطبي خرج من الخدمة تماما وتحول من أكبر مجمع ومستشفى يقدم خدماته الطبية للمرضى في قطاع غزة إلى مقبرة جماعية ومركز لانتشار الأوبئة ، ولا يوجد إمكانية الآن لإعادة تشغيله.