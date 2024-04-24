شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الأسرى": الاحتلال اعتقل 8445 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

قمع مستمر

الدمام - شريف احمد - وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 8445 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأوضحت الهيئة الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيًا اليوم, في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في القدس ورام الله وجنين ونابلس.وبينت أن حملة الاعتقالات ترافق معها عمليات تخريب وتدمير لممتلكات الفلسطينيين، والاعتداء عليهم.وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل سياسة القمع والاعتداء على الأسرى الفلسطينيين ويحرمهم من حقوقهم الإنسانية المكفولة ضمن القانون الدولي.