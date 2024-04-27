الخليج اليوم .. الإمارات تزف بشرى إلى فئة من العمانيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الإمارات اليوم الجمعة عن قرار يخص فئة من العمانيين، في أعقاب الزيارة التي قام بها سلطان عمان هيثم بن طارق يوم الاثنين الماضي إلى البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن "دولة الإمارات قررت إلغاء كافة المخالفات المرورية المترتبة على مواطني سلطنة عمان الشقيقة، خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2023".





يذكر أنه نُظّم يوم الثلاثاء الماضي على هامش زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الإمارات، ملتقى الأعمال الإماراتي – العُماني، الذي تم الإعلان خلاله عن عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بقيمة 129 مليار درهم في عدة مجالات.

كما شهد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان والسلطان هيثم بن طارق إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والانتقال به إلى آفاق أرحب بما يحقق مزيدا من الخير والازدهار لعلاقات البلدين حاضرا ومستقبلا، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها سلطان عمان إلى الإمارات.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها البلدان - خلال مراسم أقيمت في قصر الوطن في أبوظبي - مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، إضافة إلى السكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد مع السلطان هيثم بن طارق العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى التنمية والازدهار.