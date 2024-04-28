شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. مجلس الأمن يعرب عن قلقه لتصاعد التوتر حول مدينة الفاشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق إزاء تزايد التوترات والعمليات العسكرية حول مدينة الفاشر في شمال دارفور في السودان.

وأشار الأعضاء في بيان إلى هجوم وشيك من قِبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد مدينة الفاشر، التي تؤوي مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من العنف في أماكن أخرى.

ودعوا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إنهاء حشد القوات العسكرية واتخاذ خطوات لتهدئة الوضع والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، مكررين دعوتهم إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار.

وحثّوا جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار، وأن يدعموا -بدلا من ذلك- الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم.

وذكَّروا جميع أطراف الصراع والدول الأعضاء بالتقيد بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة.