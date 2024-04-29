شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الاثنين، فى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى، مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى كافة المجالات، وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.