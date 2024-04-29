الارشيف / اخبار الخليج

وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية وأمريكا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الاثنين، فى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى، مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن، سبل تعزيز التعاون الثنائى فى كافة المجالات، وذلك على هامش الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا