شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى علمى لمواجهة التطرف فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الثقافة الموريتانية، الإثنين، ملتقى علميًا حول "الشباب في مواجهة التطرف.. موريتانيا أنموذجًا".

وذكرت وزارة الثقافة أن الملتقى -المدعوم من الاتحاد الأوربي- يهدف إلى الحوار الدائم مع الشباب حول اهتماماتهم وأولوياتهم، وكذا التعريف بالمبادئ الإسلامية الصحيحة دون إفراط ولا تفريط، ومعالجة المشكلات الاقتصادية للشباب، وتشجيع البحوث العلمية لمواجهة التطرف.

ويشارك أكثر من 100 شاب وفتاة في الملتقى الذي يعكس المستوى الذي وصل إليه الشباب؛ للاضطلاع بدوره بشكل فعال وعلى النحو المرسوم في السياسات الحكومية الرامية إلى الرفع من مستوى إشراك الشباب ودمجه وجعله فاعلا تنمويا حقيقيا ورائدا في مواجهة مختلف التحديات.