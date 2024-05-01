شكرا لقرائتكم خبر عن العمل والدراسة عن بعد.. الإمارات ترفع حالة التأهب استعدادًا للأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الإمارات مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات أنه جرى رفع مستوى التأهب لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه جرى عقد اجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية بمشاركة وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وجهات حكومية ذات العلاقة، وتم التأكيد على ضرورة تفعيل خطط استمرارية الأعمال، واستمرار المتابعة والتقييم للحالة الجوية وتأثيراتها على كافة مناطق الدولة. الدراسة عن بعد وأوصت وزارة الداخلية الإماراتية بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي طبقا لتطورات الحالة وتأثيرها.

كما جرى التوصية بتفعيل نظام العمل عن بعد لجميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ليومي الخميس والجمعة ماعدا الوظائف الحيوية والتي تتطلب طبيعتها الحضور الفعلي أو تلك التي تشارك في أعمال الاستجابة والتعافي من المنخفض الجوي.

وقررت وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة الطوارئ والأزمات إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود خلال فترة الحالة الجوية. طقس الإمارات وكان المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أعلن أن الدولة ستشهد اعتبارا من ليل الأربعاء /الخميس سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانا واحتمال سقوط حبات البرد بأحجام صغيرة.

وتقل كميات السحب يومي الخميس والجمعة مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية.