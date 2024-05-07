شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين خلال اجتياح الاحتلال لشرقي رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اُستشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين الليلة الماضية واليوم، خلال اجتياح الدبابات الإسرائيلية للجزء الشرقي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، واحتلال معبر رفح البري وإغلاق حركة نقل المسافرين والبضائع من وإلى قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف بشكل مكثف جواً وبراً بلدات الشوكة والنصر والفخاري شرق مدينة رفح؛ مما أدى لاستشهاد عشرات الفلسطينيين ولم تتمكن فرق الإسعاف من الوصول إليهم لكثافة القصف الإسرائيلي.

في سياق متصل، تعرضت الأحياء الغربية لمدينة رفح لقصف إسرائيلي مكثف أسفر عن استشهاد العشرات من الفلسطينيين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنه لا يمكن إحصاء عدد الشهداء العدوان على رفح، نظراً لارتفاع العدد بشكل مستمر، وعدم قدرة الطواقم الطبية على انتشال الشهداء من مناطق القصف ومن تحت الركام.