مساء الأربعاء.. استشهاد 23 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 215 على التوالي، إلى 34844 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78404 جرحى، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 55 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 200 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.