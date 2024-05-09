شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: اعتراف جزر البهاما بدولة فلسطين انتصار جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب البرلمان العربي بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أنه انتصار جديد للقضية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية، لا سيما أنه يأتي في وقت تتعرض فيه القضية لمخططات لتصفيتها من جانب كيان الاحتلال، الذي يشن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وجدد البرلمان في بيان له، دعوته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت.

وطالب المجتمع الدولي وجميع الدول بالوقوف مع الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.