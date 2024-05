شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المغربي ينقذ 38 مهاجرًا غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

البحرية الملكية المغربية تنقذ 165 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية، كانوا على متن قارب حاول الإبحار نحو جزر الكناري#اليوم

أنقذ الأمن المغربي في عرض ساحل إقليم طانطان اليوم، 38 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كانوا على متن قارب مطاطي حاول الإبحار نحو جزر الكناري.وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية في بيان، أنه إسعاف المضبوطين قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم للقيام بالإجراءات الاعتيادية.