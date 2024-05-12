شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الصباح.. إعلان تشكيل الوزارة الكويتية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة في دولة الكويت برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيرًا هم:

1. فهد يوسف سعود الصباح، نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع ووزيرًا للداخلية.

2. شريدة عبد الله سعد المعوشرجي، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

3. د. عماد محمد عبد العزيز العتيقي، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط.

4. عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري: وزيرًا للإعلام والثقافة.

5. د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي، وزيرًا للصحة.

6. د. أنور علي عبدالله المضف، وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والإستثمار.

7. د. عادل محمد عبد الله العدواني، وزيرًا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.



8. عبد الله علي عبد الله اليحيا، وزيرًا للخارجية.

9. د. نورة محمد خالد المشعان، وزيرًا للأشغال العامة ووزيرا للبلدية.

10. د. محمد إبراهيم محمد الوسمي، وزيرًا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الاسلامية.

11. عمر سعود عبد العزيز العمر، وزيرًا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

12. د. محمود عبد العزيز محمود بوشهري، وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.

13. د. أمثال هادي هايف الحويلة، وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة، ووزير دولة لشؤون الشباب.