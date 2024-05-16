الخليج اليوم .. في الرياض.. ضبط 264 طنًا من المأكولات البحرية مزورة الصلاحية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ضبطت وزارة التجارة السعودية عمالة مخالفة تدير شركة تختص في تجارة المأكولات البحرية، لتورطها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وتزوير تواريخ صلاحية منتجات الأسماك والروبيان المستوردة، وتعبئتها وتغليفها داخل عبوات تحمل تواريخ جديدة، إضافةً إلى ادعاء إنتاجها محليًا بهدف تسويقها على المستهلكين.

وأغلقت الوزارة بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة منطقة الرياض، مقر المنشأة الواقع بحي المربع وسط الرياض ومستودعها بحي السلي شرق الرياض.

كما أحالت 13 عاملًا لدى المنشأة إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر نظرًا لوجود شبهة تستر تجاري، وتمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات وإيقاف توريدها وتوزيعها لمنافذ البيع.

واشتملت المضبوطات على 264 طنًا من المأكولات البحرية (أسماك، وروبيان، وكراب ستيك، وكابوريا) منها كميات مجهولة المصدر، وأخرى مستوردة، وأكثر من 800 ألف عبوة تستخدم بغرض تعبئة تلك المنتجات.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل.