شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يدمر نحو 300 منزل خلال العملية العسكرية المستمرة على جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، أن العملية الإسرائيلية المكثفة على جباليا (شمال القطاع) -لليوم السابع على التوالي- أسفرت عن تدمير نحو 300 منزل بشكل كامل، واصفا الدمار في المنطقة بـ"الهائل".

من ناحية أخرى، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 83 مواطنا، وإصابة 105 آخرين.

وأفادت الصحة الفلسطينية ، بأن الحصيلة المذكورة هي ما وصلت إلى مستشفيات القطاع، علما أن العشرات من جثامين الشهداء ما زالت في الطرقات والشوارع، ولا تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني من انتشالها.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة الى 35386 شهيدا و79366 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.