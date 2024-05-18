شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات جزائرية تونسية فى إيطاليا حول إنتاج وتسويق الوقود والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، فاطمة الثابت شيبوب، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، لاسيما في مجال إنتاج وتسويق الوقود، وإنتاج ونقل الكهرباء، وكذلك في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والانتقال نحو الطاقات النظيفة.

جاء ذلك على هامش انعقاد أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية جديدة في منطقة المتوسط "، الجمعة بمدينة سورينتو الإيطالية.

وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، بحث الجانبان تقدم وتطور المشاريع والعقود الحالية في مجال الغاز والكهرباء وفرص التعاون المستقبلية، من خلال دراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم وخاصة استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتدريب.

كما تطرق الوزيران إلى التحضيرات الجارية لأعمال اللجنة الثنائية الجزائرية-التونسية للطاقة والمناجم، والمزمع انعقادها بالعاصمة التونسية خلال العام الجاري.