شكرا لقرائتكم خبر عن 46 شهيدًا على الأقل مُنذ الفجر جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد منذ فجر اليوم ما لا يقل 46 فلسطينيًا، جراء القصف الإسرائيلى المستمر على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

واستشهد خمسة أشخاص، وأصيب آخرون، فى قصف استهدف بشكل مباشر مجموعة من المدنيين فى شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



واستشهد أربعة أشخاص، وأصيب آخرون، فى قصف على بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب القطاع.



وأضافت مصادر طبية أن عدد من استشهدوا فى وسط وجنوب القطاع منذ الفجر هو 18 شهيدًا.



وأوضحت المصادر، أن عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا، شمال القطاع، ارتفع إلى 28، بينهم 10 أطفال و10 نساء، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بجوار مستشفى كمال عدوان.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35386 شخصا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، فى حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.