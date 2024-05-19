شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: حزب العمال اليسارى يقرر ترشيح لويزة حنون فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب العمال (اليسارى) الجزائرى، اليوم /السبت/، عن ترشيح أمينته العامة، لويزة حنون، للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.



وخلال الدورة العادية للمجلس الوطنى للحزب، اليوم، تمت تزكية حنون من قبل أعضاء اللجنة المركزية كمرشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة باسم الحزب.



وأوضحت لويزة حنون - فى كلمة عقب تزكيتها - أن حزب العمال "يملك الجرأة السياسية للمشاركة فى هذه الانتخابات"، معتبرة أن هذه المشاركة تمثل "انتصارا للتعددية الحزبية والديمقراطية".



وأكدت أهمية الاستحقاق الانتخابى القادم فى اختيار المرشح الأنسب لقيادة البلاد، مشيرة إلى أن حزب العمال "يناضل من أجل تحقيق المساواة فى الحقوق والواجبات".



كما تطرقت حنون إلى المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، داعية إلى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى الذى أنهكته حرب الإبادة التى يشنها الكيان الصهيونى ضده.



تجدر الإشارة إلى أن لويزة حنون (70 عاماً) أول امرأة جزائرية خاضت الانتخابات الرئاسية ثلاث مرات (فى أعوام 2004 و2009 و2014).



كان حزب العمال (اليساري) الجزائرى، قد أعلن فى 20 أبريل الماضى مشاركته فى الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل وانتظار الدفع بمرشح خلال السباق الرئاسي.



يذكر أن حزب العمال الجزائرى هو حزب يسارى اشتراكي، يدافع عن حماية وتشجيع الحركات النقابية فى الجزائر، وتقوده لويزة حنون منذ تأسيسه عام 1990. ويعد أحد أهم الأحزاب فى الساحة السياسية فى البلاد منذ فتح التعددية الحزبية عام 1989.



ويلخص الحزب مساره السياسى فى ديباجة على موقعه الرسمى على الإنترنت، فى الدفاع عن حقوق العمال والطبقات الشعبية، ومناهضة الإمبريالية الدولية.