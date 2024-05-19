شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو والثقافة السعودية توقعان برنامجا لبناء قدرات الشباب وتدريبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ووزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية ممثلة فى اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، برنامجا تنفيذيا بهدف توفير فرص تدريبية لعدد من الشباب السعودى بقطاعات ومراكز وإدارات الإيسيسكو لتعريفهم بدور المنظمة وآليات عملها، وتطوير قدراتهم وإطلاعهم على بيئة عمل المنظمات والمؤسسات الدولية.

وذكر بيان للايسيسكو اليوم بأن الدكتور سالم الحبسى، مدير الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات بالإيسيسكو، والسيد أحمد بن عبد العزيز البليهد، الأمين العام للجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، وقعا الاتفاق على هامش اجتماعات الدورة 27 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، التى انعقدت بمدينة جدة بالسعودية.

وأضاف البيان بان البرنامج التنفيذى، الذى يمتد لمدة عامين ينص على تبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال توفير فرص تدريبية للكفاءات السعودية فى القطاع الثقافى، وبحث إمكانية إقامة برامج تدريبية بالإيسيسكو للمرشحين من قبل اللجنة الوطنية السعودية، وتصميم برنامج لبناء قدرات وتقييم المتدربين وإكسابهم خبرات ومعارف جديدة تساهم فى صقل مهاراتهم وإمكاناتهم المعرفية والمهنية، وتدريبهم على القيادة فى مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال.

وحدد البرنامج التنفيذى وسائل إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، وذلك من خلال تبادل الزيارات بين الوفود الرسمية والخبراء من المختصين فى إعداد الدراسات والبحوث فى مجالات التربية والثقافة والعلوم، وإقامة برامج تدريبية وجلسات عمل وندوات للمختصين، وتشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين.

يذكر أن توقيع البرنامج التنفيذى يأتى فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الإيسيسكو ووزارة الثقافة السعودية فى سنة 2022، بمدينة الرياض، والتى نصت على تعزيز التعاون فى المجال الثقافى.