شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 18 فلسطينيا من الضفة الغربية.. وعدد المعتقلين منذ طوفان الأقصى يرتفع لـ 8775 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أمس وحتى اليوم الأحد، 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال وصحفي.

وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين - في بيان صحفي مشترك - أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، طولكرم، نابلس، بيت لحم، والقدس، وتخللها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير المنازل.

وباعتقال الـ18، ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 8775، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.