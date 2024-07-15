شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: الدمار الشامل وخسائر الأرواح بغزة مأساة تجاوزت كل الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الدمار الشامل والخسائر في الأرواح البشرية في غزة جراء الحرب الاسرائيلية بالمأساة التي تتجاوز كل الحدود، مشيرا إلى أن الارتفاع الكبير في الضحايا المدنيين أمر لا يمكن تحمله، مؤكدا ضرورة التوصل لوقف لإطلاق النار والعمل على إيجاد سبل للمساعدة في تحقيق سلام مستدام.



وأعرب بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزر اء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي والمفوض الأوروبي السياسية التوسع والجوار أوليفير فارهيلي، عن إدانته للهجمات المتكررة على قوافل المساعدات الأردنية الإغاثية، مشيرا إلى أن الاتحاد تبني عقوبات جديدة على المستوطنين الذين يستهدفون القوافل الاغاثية.



وأكد جوزيب بوريل الدور الهام لمنظمة الأونروا، وعن مواصلة العمل مع المانحين من أجل تقديم المساعدات المادية لها، معربا عن إدانته لكل الهجمات الأرهابية التي تستهدف المنظمات الأممية .



وحول علاقات الاتحاد الاوروبي والأردن، أكد أن الأردن شريك هام وركيزة لاستقرار المنطقة، مشيرا إلى ضرورة العمل للوصول بالشراكة الثنائية الى مستوى شمولي.