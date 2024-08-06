استشهاد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في مدينة طوباس

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطينيان الليلة الماضية وجرح سبعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف صوب الفلسطينيين.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطينيين وجرح سبعة وصفت إصابة بعضهم بالخطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة عقابا قضاء مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، والتي اقتحمتها قوات الاحتلال بعشرات الآليات العسكرية وحاصرت منازل الفلسطينيين.