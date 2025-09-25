اخبار الخليج

السعودية وفرنسا تبحثان سيناريوهات "اليوم التالي" في غزة

0 نشر
0 تبليغ

  • السعودية وفرنسا تبحثان سيناريوهات "اليوم التالي" في غزة 1/3
  • السعودية وفرنسا تبحثان سيناريوهات "اليوم التالي" في غزة 2/3
  • السعودية وفرنسا تبحثان سيناريوهات "اليوم التالي" في غزة 3/3

الرياص - اسماء السيد - بعد "مؤتمر حل الدولتين".. وفرنسا تبحثان سيناريوهات "اليوم التالي" في غزة

"الخليج 365" من نيويورك: استمراراً للزخم الدبلوماسي الذي قادته في نيويورك هذا الأسبوع، شاركت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، في اجتماع رفيع المستوى لمناقشة سيناريوهات "اليوم التالي في غزة وجهود تحقيق الاستقرار"، في خطوة تهدف إلى تحويل المخرجات السياسية إلى خطط عمل ملموسة.

f3b4c2a4fb.jpg
من اجتماع "اليوم التالي في غزة" الذي دعا إليه ماكرون في نيويورك (واس)

ويأتي هذا الاجتماع، الذي عُقد بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد يومين فقط من ترؤس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى جانب الرئيس الفرنسي، "مؤتمر حل الدولتين" التاريخي الذي شهد اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية.

وفي تجسيد لشعار "الانتقال من الأقوال إلى الأفعال" الذي تبنته الرياض وباريس في بيانهما المشترك، ركز اجتماع "اليوم التالي" على بحث آليات عملية لإنهاء الحرب، شملت ضرورة الوقف الفوري للقتال، ورفض محاولات الضم والتهجير.

وناقش الحاضرون مقترحات محورية لمستقبل القطاع، أبرزها دعم وتمكين السلطة الفلسطينية لإدارة غزة وربطها بالضفة الغربية، بالإضافة إلى بحث إمكانية إرسال قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني، بناءً على طلب من الرئيس محمود عباس، بهدف إعادة الاستقرار وإطلاق جهود إعادة الإعمار.

a8a0b72329.jpg
وزير الخارجية السعودي لدى لقائه نظيرته البريطانية على هامش عمومية الأمم المتحدة في نيويورك (واس)

وبموازاة هذا الجهد متعدد الأطراف، واصل الأمير فيصل بن فرحان حراكه الدبلوماسي المكثف، حيث عقد لقاءً ثنائياً مع نظيرته البريطانية، إيفيت كوبر، استعرضا خلاله الأوضاع الراهنة في غزة وعلاقات التعاون بين البلدين، مما يؤكد حرص السعودية على حشد أوسع دعم دولي ممكن لمبادرات السلام التي تقودها.


من اجتماع «اليوم التالي في غزة» الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نيويورك (واس)

وكان وزير الخارجية السعودي قد ترأس مع الرئيس الفرنسي "مؤتمر حل الدولتين" الذي استضافته قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين، وشهد إعلان الأخير اعتراف بلاده للمرة الأولى بالدولة الفلسطينية.

الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

Advertisements

قد تقرأ أيضا