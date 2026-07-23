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في يوم واحد.. ثاني استهداف لمنفذ العبدلي الكويتي دون إصابات بشرية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • في يوم واحد.. ثاني استهداف لمنفذ العبدلي الكويتي دون إصابات بشرية 1/3
  • في يوم واحد.. ثاني استهداف لمنفذ العبدلي الكويتي دون إصابات بشرية 2/3
  • في يوم واحد.. ثاني استهداف لمنفذ العبدلي الكويتي دون إصابات بشرية 3/3

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - أفاد الجيش الكويتي باستهدافٍ ثانٍ لمنفذ العبدلي مع العراق مساء اليوم الخميس بطائرات مسيّرة معادية، دون إصابات بشرية جراء الاستهداف.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فقد قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان: تعرّض منفذ العبدلي الحدودي لاستهداف متكرر بطائرات مسيّرة معادية أسفر عن أضرار مادية دون إصابات بشرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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