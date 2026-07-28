التحالف الدولي يسقط مسيرة إيرانية بمنطقة سوران الحدودية العراقية

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - أسقطت قوات التحالف الدولي طائرة مسيرة إيرانية في منطقة سوران العراقية الحدودية مع إيران.

ونقلت قناة العربية عن مصدر أمني، أن قوات التحالف الدولي أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في منطقة سوران الحدودية مع إيران، في وقت سُمعت فيه أصوات انفجارات ناجمة عن عملية الاعتراض.

ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الطائرة المسيرة.

انفجارات عنيفة تهز أربيل

وذكرت العربية أن انفجارات عنيفة هزت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مساء الاثنين، بعدما اعترضت الدفاعات الجوية هجومًا بطائرات مسيرة في سماء المدينة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر الأمني في المنطقة، مع تكرار الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي تستهدف مواقع في العراق، ولا سيما في إقليم كردستان، حيث تنتشر قوات تابعة للتحالف الدولي.