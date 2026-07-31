20 قتيلًا على الأقل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالجزائر

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الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت الحماية المدنية الجزائرية أن 20 شخصًا على الأقل قُتلوا، وأُصيب 38 آخرون، في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين في ولاية بومرداس، مشيرةً إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.وقالت الحماية المدنية، في بيان، إن فرق الإنقاذ "تدخلت في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة من أجل حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر بالطريق الوطني رقم 24 بمنطقة الكرمة في ولاية بومرداس"، على بُعد نحو 50 كيلومترًا شرق العاصمة.