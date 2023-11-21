شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة بمرض الثعلبة.. أبرزها تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الثعلبة هي مرض جلدى يصيب الرجال والنساء، يتساقط فيه الشعر بصورة طبيعية، ويحدث فى تلك الحالة اضطراب على فروة الرأس والحواجب والرموش واللحية وغيرها من المناطق التي ينمو فيها الشعر في الجسم، وترجع الإصابة إلى عدة أسباب متباينة، من بينها العامل الوراثى، والتغيرات الهرمونية، والعلاجات الطبية مثل العلاج الكيميائى، وسوف نوضح العلامات التي تشير إلى خطر الإصابة، وذلك وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth.

أعراض الإصابة بمرض الثعلبة 1.التخفيف التدريجى

إحدى العلامات الأولية لتساقط الشعر هي تساقط الشعر تدريجيا، وغالبًا ما يكون هذا ملحوظا في الجزء العلوى من الرأس وقد يكون أكثر وضوحا بمرور الوقت.

2.بقع صلعاء

يمكن أن تظهر الثعلبة البقعية على شكل بقع صلعاء، حيث يتوقف الشعر عن النمو فى مناطق معينة من فروة الرأس. ويتميز هذا النوع من الثعلبة بمهاجمة الجهاز المناعى عن طريق الخطأ لبصيلات الشعر.

3.انحسار خط الشعر

غالبًا ما يبدأ الصلع الذكوري، أو الثعلبة الأندروجينية، بانحسار خط الشعر. يتركز تساقط الشعر في المناطق الأمامية، مما يؤدى إلى ظهور واضح للتساقط الشعر.

4.تساقط الشعر المفاجئ

قد تسبب الحالات الحادة تساقطًا مفاجئًا وكبيرًا للشعر، بالإضافة الى أن الإجهاد أو المرض أو بعض العلاجات الطبية يمكن أن تؤدي إلى خطر تلك الإصابة بمرض الثعلبة.

5.التغيرات في صحة الأظافر

وتظهر الثعلبة البقعية في تغيرات في صحة الأظافر، مثل الحفر أو النتوءات. يمكن أن يكون هذا بمثابة مؤشر إضافى للإصابة بالمرض.

وأوضح التقرير أن الإصابة بمرض الثعلبة الأندروجينية المتماثل في صورة"الصلع"، عند الرجال أكثر من النساء، نتيجة العوامل الوراثية، ووجود تاريخ عائلي للصلع الذكورى، كما تساهم التغيرات الهرمونية أيضا في خطر تلك الإصابة، حيث تنتشر مسالة الصلع الذكورى خلال فترة البلوغ والشيخوخة عند الرجال .