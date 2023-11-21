شكرا لقرائتكم خبر عن البروكلى.. 12 عنصرًا وفيتامين وفائدة تجعلك تتناوله يوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البروكلى أحد أهم الخضراوات التي تعانى من الحظ السيئ، فطعمها ليس لذيذًا كفاية، لكن يعوض هذا النقص حالة كم من الفيتامينات والعناصر التى تعد غنيًا بها ويتفوق بها على كثير من الخضراوات الأخرى، وفقًا لتقرير نشر في موقع healthyeating فإن البروكلى يحتوى على كم هائل من العناصر التي يحتاجها الجسم.

مضادات الأكسدة الصحية التي تقاوم الشيخوخة وتساعد على نضارة الجسم والوجه والبشرة وتقاوم الالتهابات المتفرقة بالجسم يحتوى على فيتامين سى المعزز لصحة الجسم ودفاعاته ضد المرض ويقاوم التلف الناتج عن استهلاك الجسم. الألياف أهم المصادر الصحية التي تعزز من الشعور بالشبع وتعزز العملية الهضمية وتخلصك من كل مشاكل المعدة. غنى بفيتامين ك الصحى الذى يعزز من الدورة الدموية وسريانها في الجسم. الزنك الغنى والمفيد يحتوى البروكلى على كم هائل منه ما يساعد على زيادة مناعة الجسم يقاوم الأنيميا لاحتوائه على الحديد فيتامين ب المعزز لصحة الأعصاب والعظام والتركيز والحالة العامة للجسم حمض الفوليك أحد أهم الأحماض التي يحتوى عليها البروكلى وتعزز من فائدته لصحة السيدات بشكل خاص يحتوى على البوتاسيوم الغنى، الذى يعتبر أهم المعادن المهمة لصحة الأعصاب وتقوية الجسم يساعد على التئام الالتهابات والجروح في الجسم، نتيجة احتوائه على عوامل محفزة للكولاجين يحتوى البروكلى على البيتا كاروتين المهم لتعزيز صحة الجسم العامة يحتوى على الماغنسيوم الغنى والمفيد لصحة القلب والصحة العامة

وتابع التقرير أن البروكلى يحتوى على: