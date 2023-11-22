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القاهرة - سامية سيد - السمسم أحد أهم البذور الصحية التى تحتوى على كم هائل من العناصر والفيتامينات والمعادن الصحية، اللازمة لصحة الجسم وبنائه وتقويته، ووفقا لتقرير نشر فى موقع mindbodygreen المعنى بصحة الجسم، فإن فوائد بذور السمسم كثيرة.

فوائد بذور السمسم

أبرز فوائد بذور السمسم تتمثل فى أنها تساعد على الحفاظ على العظام صلبة وقوية، وتعزز من سلامتها، وذلك لغناها بالمعادن الصحية المهمة للبناء والتقوية، فضلا عن غناها بالكالسيوم والزنك، وتابع التقرير مبرزا أهمية بذور السمسم فى تقليل فرص الإصابة بالهشاشة، كما أنها تحتوى على مضادات أكسدة صحية بالإضافة إلى السيلينيوم، وبالتالى تصبح مفيدة لصحة العظام وبناءها وتقويتها بشكل مثالى.

فوائد بذور السمسم للعظام والقلب والمناعة

وتابع التقرير موضحا فوائد بذور السمسم، والتى منها أنها - بسبب العناصر الغنية بها - تعزز من سلامة القلب والحماية من أمراضه، فضلا عن أنها تساعد على انخفاض ضغط الدم، ما يساعد على سلامة الأوعية الدموية بالجسم، فهى تساعد على تعزيز صحة النبض وانتظام النبضات بشكل عام، إضافة إلى أنها تساعد على تعزيز سريان الدورة الدموية بالجسم، لذا تعزز من صحة القلب بشكل عام.

إضافة إلى ما فات فإن أبرز فوائد بذور السمسم أنها تعمل على تعزيز دفاعات الجسم وتقويته ضد العدوى والمرض، نتيجة احتوائها على مواد ضد التأكسد، وكم هائل من العناصر الصحية، فتعزز من المناعة وحالة الجسم بشكل عام.