لفقدان الوزن بدون رجيم أسرع أعشاب لحرق ونسف الدهون

بيروت - نادين محمد - يمكن للأعشاب والتوابل أن توفر النكهة بينما تساعد أيضًا في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة والأطعمة الغير صحية التي تسبب زيادة الوزن . إليك العديد من الأعشاب لإنقاص الوزن والتي يمكنك الاختيار من بينها.

توفر هذه الأعشاب خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة وتساعد في الوقت نفسه على محاربة السكري وخفض الكوليسترول وموازنة الهرمونات بشكل طبيعي الى جانب فائدتها في فقدان الوزن، لذا يمكنك البدء بتجربة هذه الأعشاب الرائعة.

منقوع القرفة على الريق

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ثبت أن القرفة تساعد في تقليل الوزن ومحاربة السمنة، فهي تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتنظم نسبة السكر في الدم، وتلعب دورا حيويا في خفض الكولسترول LDL والدهون الثلاثية.

يمكنك تناول 1 ½ – 1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة أو عود قرفة منقوع في الماء طوال الليل. يمكنك تناول منقوع القرفة أول شيء في الصباح لمدة أربعة أسابيع للحصول على النتائج المرجوة.

تساعد القرفة على قمع الشهية، وخفض نسبة الكوليسترول السيئ، وتسريع معدل الأيض. يساعد الماء الدافئ على طرد جميع السموم، كما أنها تمنع الانتفاخ.

يمكنك إضافة بضع قطرات من عصير الليمون أو بعض العسل لتعزيز نكهة شاي القرفة وتحفيز نفسك على شربه في كثير من الأحيان.

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بذور الحلبة

ثبت أن بذور الحلبة تعالج الاختلالات الأيضية وتقليل استهلاك الدهون، كما تساعد أيضًا على تقليل نسبة الكوليسترول وتحسين هضم الدهون وتعزيز حساسية الأنسولين.

قومي بنقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء طوال الليل، وتناولي الماء المنقوع بالبذور على معدة فارغة في الصباح.

يمكنك أيضًا طحن بذور الحلبة وتخزينها في وعاء نظيف واستخدامها في الاطعمة أو المشروبات العصائر.

الثوم

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يساعد العنصر النشط الموجود في الثوم، الأليسين، في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات التمثيل الغذائي، وارتفاع نسبة السكر في الدم. كما أن له خصائص مضادة للأورام ويساعد على تعزيز المناعة حيث تؤكد الدراسات أن الثوم يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على تقليل ترسب الدهون، وقد يساعد في تقليل وزن الجسم.

يمكنك تناول فص واحد من الثوم يوميًا للحصول على أفضل النتائج. يمكنك أيضًا تضمين الثوم في وصفاتك اليومية لإضافة الطعم والنكهة. كما يساعد الثوم على خفض نسبة الكوليسترول، وتحسين صحة القلب، وله خصائص مضادة للسرطان، ويساعد على فقدان الوزن عن طريق منع آلام الجوع.

شاي الكركديه

أظهرت العديد من الدراسات أن مستخلص الكركديه هو مثبط للجوع يساعد على تقليل السمنة في منطقة البطن، ويقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني، وتراكم الدهون، وتكوّن الشحم، ويقلل من هرمون الجوع والجريلين وضغط الدم، كما يؤدي تناول الكركديه على شكل شاي إلى تأثيرات مذهلة في التخسيس، لذا يمكنك تناول ما يصل إلى كوبين من شاي الكركديه يوميًا.



الروزماري

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يحتوي إكليل الجبل أو الروزماري على خصائص مضادة للأكسدة و للميكروبات، كما أنه يساعد على تقليل مستويات الجلوكوز في الدم والكوليسترول عن طريق زيادة تحلل السكر في الكبد (انهيار وحدات الجلوكوز المخزنة في الكبد) وأكسدة الدهون.

يمكنك تناول 400 ملغ من مكملات إكليل الجبل ثلاث مرات في اليوم. يمكنك أيضًا استخدام إكليل الجبل الطازج أو المجفف في الطعام.

كما يساعد الروزماري على خفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول و يساعد على طرد السموم من القولون ويمنع الانتفاخ.

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المصدر : هيلث لاين