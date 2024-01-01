شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. تجنب هذه الأخطاء فى نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظيم مستوى السكر فى الدم هو أهم هدف يجب على كل مريض سكر اتباعه، للعيش بطريقة صحية والوقاية من مضاعفات ارتفاع سكر الدم، ولأن النظام الغذائي يتحكم بشكل كبير في معدلات سكر الدم، نتعرف على بعض الأخطاء التى يجب تجنبها لمرضى السكر، بحسب تقرير نشره موقع "timesofindia".

ذكر التقرير أن تناول الأطعمة التى ترفع معدل السكر من أكبر الأخطاء التى يجب تجنبها، ومن الأطعمة التى ترفع سكر الدم الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والحلويات والكورن فليكس وكل هذه الأطعمة تسبب ارتفاعًا سريعًا يتبعه انخفاض في نسبة السكر في الدم.

ومن الأخطاء أيضًا الإفراط فى تناول الأطعمة، حتى الأطعمة الصحية تناولها بشكل زائد يرفع السكر في الدم، لذا اهتم بتناول كميات مناسبة من الطعام مع تنوعه، موضحًا أن التقرير أن عدم تناول كمية كافية من الألياف يؤثر على التحكم في نسبة السكر في الدم.

وأضاف أن الألياف تقلل امتصاص الجلوكوز، ما يعزز الارتفاع التدريجي في مستويات السكر في الدم بدلاط من ارتفاعه بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة من أمثلة الأطعمة الغنية بالألياف.

الإفراط في تناول الدهون المشبعة والتي توجد عادة في الأطعمة المقلية وقطع اللحوم الدهنية، يتسبب في مقاومة الأنسولين. وهذا ويرفع معدل السكر في الدم، وعدم تناول نظام غذائي متوازن يشمل كل الأطعمة التى يحتاجها الجسم والفيتامينات والمعادن والعنصرية الغذائية يؤثر أيضا على مستوى السكر فى الدم.